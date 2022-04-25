Путин обманул россиян о "стабилизации экономики": реальные цифры скрыли, упадет даже добыча газа

Президент РФ Владимир Путин заявил о "стабилизации экономики", однако на самом деле ситуация в РФ критическая. Экономика постепенно рушится, а реальные показатели скрывают.

Об этом сообщает The Daily Upside. "Едва ли новость состоит в том, что каждое слово из уст Владимира Путина следует воспринимать с недоверием", – говорится в публикации. На самом же деле власти РФ стали скрывать реальную ситуацию.

Они приостановили статистические данные о долге страны, торговле и даже добычи нефти. Также прекратили публикацию о графиках погашения внешних долгов. "Федеральное собрание, контролируемое пропутинской партией "Единая Россия", ускоряет рассмотрение законопроекта о запрете кредиторам обмениваться данными за границей", – добавляет издание.

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При этом:

Министерство экономического развития РФ спрогнозировало худшую за 20 лет инфляцию в 17,5%;

только Москва потеряет 200 тыс. рабочих мест;

Россия попадет в состояние дефолта, что лишит ее возможность привлекать капитал на десятилетия;

сокращается добыча газа в РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.