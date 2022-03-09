Путин драматично обрушил курс рубля: россияне обнищали

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Рубль будет падать
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Действия президента РФ Владимира Путина драматично обвалили курс российского рубля. После начала войны против Украины доллар взлетел до рекордной отметки. Сейчас в банках РФ он продается за 180-200 рублей.

Об этом говорится в графике, опубликованном изданием Bloomberg. Так, как видно на графике, падение рубля происходило скачками после каждой агрессии Путина: аннексии Крыма, войны против Украины. Все это привело к обнищанию российского населения.

Путин драматично обрушил курс рубля: россияне обнищали
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Как поясняет на своей странице в Facebook экономист Михаил Кухар, банк России принял экстраординарные меры, которые остановили крах на прошлой неделе и заморозили валютно-финансовый кризис на ближайший месяц, как они считают. На фоне массового и панического снятия наличных с депозитов россиянами, ЦБ РФ поддержал банки рефинансированием (печатью новых денег, реальная монетарная статистика с начала войны не доступна на сайте ЦБ РФ), что позволило банкам временно уцелеть во время "побега вкладчиков".

Путин драматично обрушил курс рубля: россияне обнищали

Сегодня население с излишней денежной массой на руках, снятой с депозитов, пытается купить наличные доллары, которых даже по курсу 160-200 RUB/USD не хватает в продаже для всех желающих.

Путин драматично обрушил курс рубля: россияне обнищали
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