Прожиточный минимум для украинцев должен быть в два раза выше: министр рассказала о новшестве

В Украине прожиточный минимум (ПМ) должен быть в два раза выше установленного уровня. Чтобы пересмотреть его размер, Кабмин утвердил законопроект №5045.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства социальной политики. К ПМ привязаны штрафы, сборы, взыскания, минимальный размер пенсии. Поэтому на данный момент повысить этот показатель не могут.

"Прожиточный минимум – это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей", – отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

В новом законопроекте предусмотрели:

методологию определения прожиточного минимума и его применение исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов);

введение базовой величины для социальных выплат населению и базовой величины для социальных выплат на детей для расчета социальных выплат;

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов;

Как писал OBOZREVATEL, согласно оценкам Кабинета министров, в 2021 году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.