Проезд по Житомирской трассе в Киев открыт: Кубраков рассказал, когда построят новый мост

На Житомирской трассе 18 апреля начала работать временная переправа через реку Ирпень около Стоянки. Таким образом, за 13 дней было восстановлено транспортное сообщение района со столицей. Разрушенный мост уже демонтируют, на его месте в ближайшие месяцы появится новый.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Работы начались с первых же дней деоккупации района.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь. Ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было разорвано", – отметил Кубраков.

Полем боя стала сама Житомирская трасса. Поэтому дорогу расчищали параллельно со строительством временного объезда.

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Теперь переправа через реку Ирпень осуществляется по щебеночной дороге. Ей могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже другими обходными путями.

"Это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста. Уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", – анонсировал Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, активные работы ведутся не только в Киевской области, но и в Черниговской. Так, на Черниговщине построят две временные переправы.