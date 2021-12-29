Проект єПідтримка только начался, а уже более 5,7 млн человек отправили заявки в Дії на получение 1000 гривен за вакцинацию. Проект продлится и весь следующий год. Поэтому, если вы еще не успели подать заявку в Дії, еще можете это сделать. Механика проста: генерируешь виртуальную карту, делаешь несколько кликов — и через несколько дней деньги у тебя. Но организовать такой, на первый взгляд, простой процесс было совсем нелегко.

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Вибрати з двох варіантів

Розробляючи алгоритм, команда Мінцифри розглядала два варіанти. Перший — розраховуватися за МСС-кодами. МСС-код — це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. За таким принципом працюють кешбеки в банках. Ця система якісна та працює надійно. Вона дозволяє бізнесу долучитися до процесу, при цьому не витрачаючи жодних ресурсів.

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Також ми передбачали альтернативний варіант. Коли бізнес реєструється на порталі, а ми складаємо вибірку з реєстрів на основі даних по КВЕДах ЄСВ тощо. Тут було два мінуси. Перший — бізнесу треба було б щось зробити, а ми хотіли створити алгоритм, який був би максимально простим для всіх. Другий — багато бізнесів ведуть свої справи не за основним КВЕДом, а за додатковими. Виходило так, що майже всі підприємці не змогли б стати частиною єПідтримки. Тому обрали перший підхід, ліберальний.

Як це працює

Для людини все просто. Вона оформляє карту в одному з банків, що беруть участь у програмі, та подає заявку в застосунку Дія в декілька кліків. Картку можна оформити онлайн, можна і у відділенні банку. Заявка перевіряється за трьома пунктами: "зелений" сертифікат, рік народження та громадянство. Якщо все збігається, то ми віддаємо заявку в Мінекономіки, а вони вже нараховують кошти.

Процес, коли людина хоче щось купити, трохи складніший. Але лише для нашої команди. Ми створили алгоритм, який аналізує платіж за багатьма критеріями: від МСС-кодів до перевірки, у якій країні зосереджений бізнес. Тобто за кордоном ви не зможете розплатитися цією карткою. Коли ви заплатили карткою, наприклад, у спортзалі, і бачите "Очікуйте" на екрані терміналу, то це перевіряється ваш платіж за всіма параметрами. У тому числі за МСС-кодом.

Що було найскладнішим

Робота з банками. У нас не було великого досвіду роботи з банківською системою, були стислі терміни на те, щоб з цим ознайомитися. Це неймовірна комунікація з банками, експертами та НБУ, щоб організувати правильний підхід. 24/7, постійне спілкування та узгодження деталей.

Витримати навантаження. За нашими підрахунками, до нас мали прийти майже 8 мільйонів користувачів — колосальна цифра не лише для державного застосунку, а й для будь-якого бізнесу. Це вперше в історії України така кількість людей отримала держпослугу в такі стилі терміни. Тому ми витратили багато зусиль, щоб підготуватися до цього моменту: проводили стрес-тести, переїхали в два датацентри, переписували блоки в застосунку для оптимізації. Єдиний збій стався 13 грудня під час запуску пілоту, коли дуже невчасно сталися технічні проблеми в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це спровокувало проблеми в Дії, тому що єПідтримка нероздільно пов'язана з даними про вакцинацію, а вони розміщені саме в ЕСОЗ.

Комунікація. Чимало українців та підприємців поставилися до цієї ініціативи з насторогою. Люди хвилювались, що можуть "повісити" через цю картку кредит, а бізнес вважав, що потім до них прийдуть з перевірками. Уряд мав пояснити, що проєкт абсолютно безпечний та створений для допомоги галузям, які найбільше постраждали від пандемії.

Наприклад, видавці книг побачили в проєкті можливість, тому ця галузь "вистрілила" просто блискуче. Книгарні дуже оперативно підлаштувалися під програму, зробили купу продуктів та пропозицій під програму. У перші дні нарахувань майже всі книжкові сайти в Україні не могли впоратися з такою кількістю охочих купити книги.

Що цей досвід дасть?

У нас з’явилося нове розуміння, як працювати з великими навантаженнями. У межах єПідтримки ми оновили максимальний рекорд: до нас приходило близько 5000 звернень на секунду.

Ми тісно співпрацювали з банківською системою та платіжними засобами. Тепер ми знаємо всі необхідні нюанси для подібних проєктів, які можуть з’явитися в майбутньому.

Також проєкт показав, що можемо покращити для більш надійної роботи. Із того, що зрозуміли, — взаємодія з реєстрами потребує суттєвого перегляду. Так, ми маємо велику кількість запитів, але це більше створює проблеми не нам, а держреєстрам, з якими ми пов’язані. Тому одна з цілей, що ставить наша команда, — розвивати не тільки екосистему Дія, а ще й підтягувати до цього рівня інші держреєстри.

Але найголовніше, що ми зрозуміли під час реалізації єПідтримки, — цифровізація — головний рушій подібних проєктів. Та єдиний інструмент, який дозволить у стислі терміни надавати послуги для мільйонів людей. Якби таку ідею треба було втілити ще кілька років тому, то вона б точно була пов'язана з письмовими заявами, довідками та бюрократією. Зараз такі ідеї пов'язані зі швидкістю та мінімальними часовими витратами.

Технічно єПідтримка — одна з перших у світі послуг такого зразка. Всередині це надскладний механізм взаємодії державних інституцій, банкової сфери, бізнесу та людей. Але зовні ні українці, ні бізнес не відчули складнощів та нюансів. Адже ми зробили послугу так, як всі українці звикли за ці два роки, — в декілька кліків та там, де буде зручно.