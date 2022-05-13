Привезут танки и артиллерию: ЕС предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Европейский Союз предоставит Украине еще 500 млн евро военной поддержки. Также в ближайшие дни может быть достигнуто соглашение по введению эмбарго на российскую нефть.

Об этом рассказал Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 13 мая, выступая перед журналистами в кулуарах встречи министров иностранных дел G7. Как пишет Reuters, политик сказал, что военная поддержка будет направлена ​​на тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерия.

"Новый импульс для военной поддержки. Это будет усиление давления на Россию экономическими санкциями и продолжение международной изоляции России и противодействие дезинформации", – заявил Боррель.

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Также он выразил оптимистический прогноз в отношении того, что эмбарго ЕС на российскую нефть может быть согласовано в ближайшие дни. "Я уверен, что у нас будет соглашение. Оно нам нужно, и оно у нас будет. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России. Если нет согласия на уровне послов, то в понедельник министры, когда соберутся, должны дать политический импульс", – отметил европолитик.

Ранее сообщалось, что общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки для Украины от Великобритании составляет $2 млрд. Из них $272 млн выделено на поставки жизненно важных продуктов питания, медикаментов и других товаров.

В целом средства должны помочь Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил постпред Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, передает "Укринформ".

"Великобритания предоставляет общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки стоимостью $2 млрд, включая пакет на $272 млн для гуманитарных организаций на местах, обеспечивающих жизненно важные медицинские и продовольственные поставки", – заявил Буш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония расширила запреты на экспорт товаров в России в ответ на развязанную россиянами войну в Украине. В черный список добавили высокотехнологичное оборудование – в частности, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и микроскропы.