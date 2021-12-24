Прекратят ли транзит через Украину, если "Северный поток-2" запустят: ответ эксперта

В случае запуска "Северного потока-2" транзит газа из РФ через украинскую ГТС не прекратиться, он будет выполняться и в дальнейшем. Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отметил, что объемы потребления топлива в стране растут, а без ГТС надежность снабжения будет снижена.

В эфире "Украина24" Плачков заявил, что использование газотранспортной системы Украины требуется РФ как местный источник. Специалист также указал, что газопровод рано или поздно все же пройдет сертификацию, пишет "Сегодня".

Кстати, как объяснил политолог Игорь Рейтерович, Украина не повлияла на затягивание сертификации "Северного потока-2". Он сказал, что главная причина – классические бюрократические процедуры, которые действуют в Евросоюзе.

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"И люди, которые хоть немного осведомлены в энергетической политике и особенности согласования интересов в этой политике на уровне ЕС, прекрасно знали, что так быстро в действие он не вступит, есть процедура", – объясняет Рейтерович. Он добавил, что в Германии не будут препятствовать запуску "трубы" в обход Украины, сообщает "Украина24".

По словам эксперта, в ФРГ сейчас другое правительство, а у них несколько отличается позиция по "Северному потоку-2". "У некоторых министров она более радикальна, некоторые официально ее не озвучивали. Но все как мантру повторяют тезис о том, что есть процедуры, мы их все пройдем, а уже по их результатам будет принято решение", – подытожил Рейтерович.

Как сообщалось, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что газопровод "Северный поток-2" может вообще не быть запущен. Однако если это все-таки случится, ситуация на газовом рынке Европы значительно осложнится, ведь снижать цену на топливо Кремль не намерен. Поэтому президента РФ Владимира Путина поставили перед выбором: либо он принимает европейские правила, либо "трубу" не запустят.

"Мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия 2022 года. Более того, мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", – отметил Витренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные действия российского "Газпрома". Компания также предоставила предложения по стабилизации ситуации на рынке газа в Европе.