Правила продажи сигарет и алкоголя могут кардинально изменить: кто пытался сорвать "электронный акциз" в Украине

В Украине едва не сорвали введение электронной акцизной марки для сигарет и алкоголя. За законопроект №8286 в первом чтении проголосовало всего 242 депутата. В то время как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров убеждали, что такой шаг позволит сократить теневой рынок, отдельные нардепы пытались сорвать голосование.

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Результаты голосования опубликованы на официальном сайте Рады. Так, против такого решения выступил нардеп Марьян Заблоцкий. Ранее в СМИ просочилась информация о том, что в 2017-2019 годах ОО "Украинское общество экономических свобод", где Заблоцкий является основателем, получило от табачной компании "Филип Моррис" 12 млн грн ($427 тыс.) за лоббирование на уровне парламента интересов компании.

А общественная организация "Жизнь" в партнерстве с ОО "Антикоррупционный штаб" присудили Заблоцкому антипремию "Золотой коса" за лоббизм табачного бизнеса. Также против решения выступил Андрей Холодов, он высказал опасение, что такое решение якобы может усугубить ситуацию с уровнем тени.

Отметим, решение о введении электронного акциза в первую очередь ударит по производителям алкоголя и табачных изделий, которые часть продукции реализуют без акцизов, без уплаты налогов и с использованием схем. При этом белый бизнес от этого только выиграет: так как их недобросовестные конкуренты потеряют преимущество.

Электронная марка – (QR-код), который наносится на пачку или бутылку. Марка должна содержать информацию о производителе или импортере товара, месте производства, хранении, отгрузке или торговли товаром, оборудовании для производства (для табачных изделий), виде продукции, коде товара согласно УКТ ВЭД, собственном наименовании и характеристиках товара, сумме уплаченного акцизного налога, режиме налогообложения и так далее.

Законопроектом также устанавливается генерация и применение группового идентификатора электронных марок, содержащего информацию обо всех единичных электронных марках, нанесенных на групповые транспортные упаковки подакцизных товаров; а также порядок активации и деактивации электронных марок. Эмитентом электронных марок станет Государственная налоговая служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сотрудники БЭБ обнаружили более 2 млн пачек сигарет без акцизных марок. Была установлена группа людей, которые хранили товар с целью дальнейшей продажи.

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