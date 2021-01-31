Повысят ли в Украине налоги для "ФОПов": Гетманцев раскрыл планы

В Украине в ближайшее время повышать налоговые ставки для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") не будут. При этом со следующего года запустят обязательный учет их оборотов, что позволит разделить действительно мелкий бизнес от среднего и крупного, который использует "ФОПы" для минимизации налоговых платежей.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью OBOZREVATEL. "Я думаю, нам надо отделить малый бизнес от среднего и крупного. Это то, что мы должны сделать сейчас. Есть виды деятельности, которые не могут быть малым бизнесом", – сказал Гетманцев в ответ на предложение пересмотреть ставки.

Малый бизнес будет работает на той системе, которая есть, говорит политик. "Но если малый бизнес уже стал средним, будьте любезны платить налоги так, как это делают все. Средний и крупный бизнес не имеет права использовать единый налог", – добавил депутат.

В Украине больше 1,9 млн физлиц-предпринимателей. Институт "единого налога" ввели в конце 90-х. С его помощью предприниматели могут платить налогов меньше, чем в среднем платит любой учитель или медик.

"Активисты, которые якобы отстаивают интересы "ФОПов", сами говорят, что борются за права малого и среднего бизнеса. Но "единый налог" вообще не должен касаться среднего бизнеса. И, давайте признаем, сейчас – это самый распространенный инструмент уклонения от уплаты налогов. Тут и доказывать нечего: заказав товар в интернете или пройдясь по улицам наших городов, любой может в этом убедиться", – пояснил Гетманцев.

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