"Повар Путин" разработал законопроект: айтишникам запретят покидать Россию

В России хотят запретить айтишникам выезжать из страны. Соответствующий законопроект уже разработал "представитель рынка" – компания "Конкорд". Предприятие принадлежит Евгению Пригожину, которого в СМИ называют другом и "поваром" российского президента Владимира Путина.

Как сообщает Афиша, выезд за границу айтишников хотят согласовывать с органами госбезопасности. "В рамках закона считаем правильным установить порядок дополнительного декларирования IT-специалистами выезда за границу и согласования с органами государственной безопасности РФ трудоустройства в иностранные компании, с целью проверки нахождения их в списках экстремистских организаций, а также в государственные органы стран, включенных в список недружественных", – заявили в "Конкорде".

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Выезд предлагается ограничить людям с образованием по специальности "Информатика и вычислительная техника", у которых есть стаж работы IT, а также сотрудникам организаций, занимающихся информационными технологиями.

Отметим, в российском правительстве на данный момент такую идею не поддержали. Евгений Пригожин известен как владелец частной военной компании "Вагнер". Также он занимался выездными банкетами при участии Путина, после, вероятно, завязал личные контакты с президентом. Сейчас его бизнес значительно расширился. Он официально стал миллиардером, получил на миллиарды госконтракты на поставки питания. Журналисты называют предпринимателя "поваром Путина".

Как ранее писал OBOZREVATEL, из России массово уезжают IT-специалисты. Во время первой волны выехало уже 50-70 тыс. человек. Вторая волна ожидается в апреле. По прогнозам, РФ покинет еще 70-100 тыс. айтишников.

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