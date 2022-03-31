"Понты Путина сдулись": Россия испугалась остаться без выручки за газ и дала заднюю

Угрозы президента РФ Владимира Путина отключить газ ЕС в том случае, если они откажутся платить за него рублями с 31 марта, оказались "понтами". Как только Германия заявила, что уже готовится к отключению, риторика Кремля резко изменилась.

Об этом пишет экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков. "Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина", – считает автор. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 30 марта пояснил, что никакого перехода на новые правила расчетов на следующий день, конечно же, не будет.

Свое заявление рупор Кремля сделал буквально через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) активировал режим раннего предупреждения общенациональной чрезвычайной ситуации в газоснабжении.

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Иными словами, после того, как Германия – крупнейший, причем с большим отрывом, зарубежный клиент "Газпрома" – начала предпринимать первые реальные шаги по подготовке страны к полной остановке поставок газа из России. Тут в Кремле осознали, что заигрались в столь милые российской публике антизападные пропагандистские игры, и поспешили во всеуслышание дать задний ход", – написал автор.

Владимир Путин попытался "взять Запад на понт – и сильно просчитался". Также, считает Гурков, он просчитался и принимая решение о войне против Украины, недооценив санкции против РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ультиматум: ЕС должны платить за голубое топливо в рублях, иначе поставок не будет с 31 марта. Такое требование нарушает уже подписанные контракты на поставки газа, поэтому выполнять его Германия не будет.

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