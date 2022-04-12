Платить России за газ нужно в той валюте, которая указана в контрактах – ЕК

В Европейском Союзе вновь отказались расплачиваться с Россией за газ рублями. Топливо должно оплачиваться в той валюте, которая указана в контрактах. И эта валюта – евро.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, сообщает "Интерфакс". Она отметила, что контракты подписывались по расчетам в евро и должны оплачиваться в евро.

"Было ясно сказано, что контракты по энергетическому снабжению, подписанные с российскими властями или российскими предприятиями, должны оплачиваться в валюте, которая указана в этих контрактах", – подчеркнула Спинант.

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При этом пророссийские власти Венгрии вразрез с общей позицией Евросоюза заявили о готовности платить за газ в рублях. Как считает глава МИД Петер Сийярто, такой способ не противоречит ограничениям, которые Европа ввела в отношении России. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN отмечала, что расчеты в рублях будут нарушением санкций.

Сийярто после этого рассказал о газовой схеме, которую применит Венгрия. Так, CEE Energy (дочерняя компания венгерской энергокомпании MVM) будет оплачивать счета за газ в евро, а Газпромбанк сразу конвертирует их в рубли. После этого средства переведут компании "Газпром экспорт".

Таким образом Венгрия стала второй страной, прямо согласившейся с требованием Кремля. Первой была Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта Путин подписал указ об оплате российского газа в рублях "недружественными странами" (то есть теми, кто ввел санкции в ответ на нападение России на Украину). В документе указано, что покупатели газа должны открыть счета в российских банках, а в случае отказа контракты на поставки будут разорваны.