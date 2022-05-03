Кабмин запустил сайт для сбора денег на поддержку Украины: Шмыгаль раскрыл детали

Украинское правительство запускает u24.gov.ua – платформу для сбора средств на поддержку нашего государства в рамках проекта United24. Последний инициировал президент Владимир Зеленский. Так, каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 3 мая, в ходе своей речи во время заседания Кабмина, которое доступно на правительственном портале. Рассказывая о плане восстановления, премьер отметил, что он будет иметь два вида: региональный и параметрический.

"Региональный – это когда страны-партнеры или города-побратимы, или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона. Например, Дания согласилась помогать с восстановлением Николаева. Итальянское Бергамо с восстановлением Бучи. Параметрический подход – это программа Национального совета по восстановлению, которая нарабатывает параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики. Это новые подходы и новые политики. Современные и европейские. Цель – не просто восстановить разрушенное, а построить современное европейское цивилизованное государство", – сказал глава Кабмина.

Видео дня

Чтобы процесс был системным и прозрачным, правительство запускает u24.gov.ua. "Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства. Простые люди, благотворительные фонды, международные компании, лидеры мнений во всем мире", – добавил Шмыгаль.

По его словам, создание этой платформы необходимо также, чтобы продемонстрировать максимальную прозрачность и открытость использования собранных средств: куда и кому они направляются. При этом НБУ будет отчитываться ежедневно о сборе средств.

"Все министерства будут предоставлять общественности свои отчеты о том, на что именно были направлены средства. Компания "Делойт" в Украине, являющаяся частью международной сети Deloitte, будет проверять отчетность министерств и гарантировать прозрачность работы платформы", – заявил премьер.

Предполагается, что средства будут распределены по трем основным направлениям:

оборона и разминирование;

гуманитарная и медицинская помощь, а также помощь детям;

восстановление Украины (восстановление объектов критической инфраструктуры, дорог, мостов, школ и больниц; восстановление электро-, водоснабжения и связи).

В Украине упрощают порядок изменений строительных норм

Также Шмыгаль сообщил о направлении, непосредственно касающемся первоочередного восстановления – это упрощение порядка изменений строительных норм на время военного состояния и после его завершения.

"Аварийные работы в домах, куда попали снаряды, строительство временного жилья, строительство фортификационных сооружений, строительство инфраструктуры для перемещающейся с территории боевых действий – все это требует большей оперативности от государства. И меньше бюрократии", – подытожил глава Кабинета министров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания поможет в восстановлении Украины, а именно – города Николаева. Уже в ближайшие дни в наше государство поступит оборудование и техника, обещанные датскими властями.