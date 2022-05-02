Переселенцы в Украине получат бесплатное жилье: Кабмин установил правила

Украинским переселенцам (внутренне перемещенным лицам, ВПЛ) будут бесплатно предоставлять жилье. Для этого правительство начинает формировать фонд жилищных объектов – как уже существующих, так и тех, которые еще предстоит построить. На одного переселенца должно приходиться не менее 6 кв. м жилого помещения. Получать жилье люди будут в порядке очереди – первыми в нее встанут наименее защищенные категории населения.

Соответствующий порядок утвердил Кабинет министров Украины. В постановлении прописано, что фонд будут формировать несколькими путями:

выкуп уже построенной жилой недвижимости (им будут заниматься местные власти или уполномоченные органы);

строительство нового жилья;

реконструкция домов и общежитий, которые сейчас непригодны для проживания;

переоборудование нежилых помещений в жилые.

Включить нежилые помещения в фонд можно будет только после того, как их официально признают жилыми. Все жилье из фонда запрещено приватизировать, обменивать, делить, сдавать в субаренду и использовать для размещения кого-либо, кроме переселенцев.

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Кто и на какое жилье сможет претендовать

Для переселенцев установят так называемые нормы жилой площади. На одного человека, согласно им, должно приходиться не менее 6 кв. м. Учитывая, что в Украине насчитывается не менее 6,5 млн ВПЛ, найти или построить придется до 39 млн кв. м жилья.

Жилье должно быть предоставлено всем нуждающимся переселенцам. Причем никого не заставят переезжать – селить обязаны по месту фактического пребывания ВПЛ.

Впрочем, на получение жилья будет очередь. В первую очередь, квадратные метры предоставят таким категориям:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные;

лица, утратившие трудоспособность;

лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине действует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6,5 тыс. грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.