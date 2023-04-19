Пенсионная реформа во Франции привела к масштабным протестам: почему в Украине условия в два раза хуже и к чему готовиться

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал пенсионную реформу, из-за которой в течение нескольких недель продолжались акции протеста. Решение повысить пенсионный возраст до 64 лет вызвало бурную реакцию. Но несмотря на это, французской пенсионной системе украинцы могут только позавидовать.

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О том, как изменили правила во Франции и к чему стоит готовиться украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинская формула расчета пенсий не стимулирует платить взносы с высокой белой зарплаты. У французов – все наоборот

В Украине размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами (20 930 грн), также ограничена и сумма зарплаты, с которой взимается ЕСВ. Единственная категория пенсионеров, которые действительно могут претендовать на достойную старость, это судьи. Уже сейчас в среднем им платят из бюджета по 97 тыс. грн в месяц. Остальные же категории пенсионеров вынуждены мириться с мизерными выплатами.

Главная проблема – в формуле расчета пенсии. Французам рассчитывают размер пенсий по значительно более выгодным условиям. Рассмотрим для примера.

Француженка, которой в этом году исполнилось 63 года, для выхода на пенсию должна иметь почти 42 года стажа (501 месяц). Хорошая новость: стаж могут увеличить бонусом, например, если есть ребенок. За каждого ребенка – плюс год стажа. В формуле расчета пенсии ее зарплату без вычета налогов умножают на соотношение ее стажа к необходимому и умножают на 50% (для большинства) или 75% (госслужащие, чиновники).

Для примера покажем, какую пенсию при одинаковых условиях и одинаковых зарплатах могут получить украинка и француженка. Итак, предположим, что и украинки и у француженки была зарплата в размере 2 тыс. евро. Обе заработали 40 лет стажа, имеют двух детей и выходят на пенсию в 63 года.

Какую пенсию получит украинка. По формуле среднюю зарплату за три прошедших года (а это 12 157,7 грн) умножат на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Итак, зарплата в 2 тыс. евро (около 80 тыс. грн) примерно в 5,2 раза выше, чем средняя зарплата по стране. Таким образом, пенсия будет считаться по формуле:

12 157,7 × 5,2 × 40 × 1% = 25 288 грн

Но если украинка вышла на пенсию в 63 года вместо 60 лет по собственному желанию, за это она имеет право на прибавку к пенсии в размере 0,5% за каждый месяц отсрочки. За три года это уже 18%, то есть размер пенсии составит 29 839 грн, а платить будут всего 20 930 грн. Именно такой размер максимальной пенсии в Украине.

Если бы эта же женщина, с такой же зарплатой и стажем выходила на пенсию по французским правилам, ее пенсию посчитали бы по формуле:

2000 евро × 1,005 × 50% = 1005 евро (или около 40 200 грн).

Однако минимальная пенсия во Франции составляет 1100 евро, поэтому выплата составила бы 44 000 грн. То есть, даже без учета стоимости уровня жизни, формула расчета пенсии в Украине не дает возможности рассчитывать на значительную выплату.

В результате украинка с высокой зарплатой в 80 тыс. грн на пенсии может рассчитывать всего на 26,1% от своего прошлого заработка, а француженка – 55%. На самом же деле француженка получит не 1100 евро, а около 1500 евро. Поскольку часть от своей зарплаты она наполовину с работодателем отдавала в накопительный пенсионный фонд. В Украине обязательный накопительный уровень пенсионного обеспечения до сих пор не ввели.

Пенсионный возраст: как повысили французам и почему это придется сделать и в Украине

Суть пенсионной реформы Макрона, помимо незначительных бонусов среди которых повышения минимальной пенсии, сводится к повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Для стран ЕС это незначительный показатель, к примеру, со следующего года немцы будут выходить на заслуженный отдых в 67 лет.

Пенсионный возраст за последнее десятилетие повысили во всех странах Европы. К этому решение пришли и в РФ, и в Беларуси, и в Молдове. Сейчас в Украине пенсионный возраст не обсуждают, полномасштабная война не дает возможности анализировать демографическую ситуацию, проводить реформы, тем более непопулярные.

Но рано или поздно к этому придется прийти. Решение повысить требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет до 35 лет к 2027-му нужно эффекта не даст. Украина столкнулась с условиями, при которых пенсионная система не сможет выжить без реформирования:

значительное ухудшение демографической ситуации. Согласно оценок Института демографии и социсследований, население Украины в 2030-м может составить 35 млн человек;

плачевная экономическая ситуация. Как минимум первые несколько лет после полномасштабной войны ситуация на рынке труда будет оставаться сложной, как результат, количество работающих будет незначительным, в то время как расходы на пенсии не сократятся;

Как минимум первые несколько лет после полномасштабной войны ситуация на рынке труда будет оставаться сложной, как результат, количество работающих будет незначительным, в то время как расходы на пенсии не сократятся; огромная доля теневой занятости. Количество тех украинцев которые работают без официального трудоустройства, за время полномасштабной войны только увеличилось.

Все это неизбежно приведет к решению повысить пенсионный возраст, тем самым сократить число новых пенсионеров. Ученая Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL, решение о повышении пенсионного возраста будет более честным вариантом, чем постепенно повышать рабочий стаж. Кроме того, международная практика показала, что это единственный действенный способ компенсировать масштабы старения населения.

Кроме того, придется также вводить и накопительные пенсии (которые будут выплачиваться на ряду с действующими солидарными выплатами из Пенсионного фонда). Но и здесь есть много "но". Без рынка капиталов, возможности безопасно и успешно инвестировать средства внутри страны, запустить накопительные пенсии будет крайне сложно.