Пакет санкций ЕС против России включает остановку "Северного потока-2", – канцлер Австрии

Пакет санкций, который подготовил Европейский союз на случай полномасштабного вторжения России в Украину, включает меры, направленные против газопровода "Северный поток-2", заявил в понедельник, 21 февраля, канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, в случае военной агрессии сертификация "трубы" будет отменена.

"Тогда сертификация (трубопровода. – Ред) будет остановлена. В этом нет никаких сомнений. Следовательно, это означает, что "Северный поток-2" является частью санкций", – заявил Нехаммер. Об этом сообщает Reuters.

Подобного мнения придерживается и немецкое правительство. ФРГ рассматривает все варианты санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину, включая меры против газопровода "Северный поток-2". Как заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, страны Запада едины в подготовке "беспрецедентных санкций" против РФ.

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Об этом глава министерства заявила в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters. "Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня рассматриваются все варианты, в том числе "Северный поток-2", – сказала Бербок.

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Еврокомиссии (ЕК) считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не является проектом общеевропейского интереса, он не способствует диверсификации поставок газа. Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, мнение ЕК касательно "трубы" не изменилось.