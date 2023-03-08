Отключения электроэнергии могут вернуть только в одном случае: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации 

В Украине не будет отключений электроэнергии до тех пор, пока Россия в очередной раз не нанесет успешный удар по энергосистеме. Дефицита электроэнергии нет уже в течение 25 дней и в ближайшее время не ожидается.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Среди причин отсутствия дефицита – значительный рост генерации электроэнергии солнечными электростанциями (сезонное явление). Кроме того, вместе с потепление снизилось и потребление электроэнергии.

Ограничений "Укрэнерго" не вводило. Возможны отключения электроэнергии только из-за локальных аварий сетей. Дело в том, что вся энергосистемы Украины значительно повреждена. Поэтому ее устойчивость снизилась, по всей стране необходимо проводить ремонты.

Активно работы проводят в Одесской области, там самая сложная ситуация. Однако в целом "Укрэнерго" вынуждено проводить ремонтные работы по всей стране. Всего Россия выпустила на подстанции 200 ракет и дронов. Около половины всех объектов были повреждены.

Несмотря на попытки РФ в отопительный сезон оставить украинцев без электроэнергии, воды и отопления, энергосистеме удалось выстоять. Украина получила больше систем ПВО, энергетики проводили ремонтные работы даже в условиях обстрелов.

С окончанием отопительного сезона угроза дефицита электроэнергии снизится. Однако Россия все еще может продолжить атаки энергосистемы, что может вернуть угрозы возникновения блекаута.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам советуют не избавляться от повербанков и генераторов, так как отключения электроэнергии могут возобновиться.

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