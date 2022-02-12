Остановка добычи украинского газа из-за повышения налогов является частью кремлевского плана захвата Украины – экс-глава СБУ

Намерение правительства и провластной партии повысить в 4 раза налоги на добычу украинского газа имеет целью вернуть Украину в полную зависимость от российского природного газа.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

"Власть делает все для того, чтобы вернуть Украину на газовую иглу Кремля. Для этого агенты российского влияния в украинском правительстве и в парламенте хотят в 4 раза (!) повысить налоги на добычу украинского газа. Чтобы ни одна иностранная и отечественная компании не вкладывали средства в разработку украинских месторождений и поиск новых залежей газа", – заявил нардеп.

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По его словам, это кремлевский план, который реализуют в Украине пророссийские силы в Офисе президента и в "Слуге Народа".

"Все это приведет к катастрофическому падению собственной добычи и необходимости импортировать большие объемы газа. Причем намерения закупать газ у России в Офисе президента уже не скрывают. Уничтожение собственной добычи украинского газа – это подарок Путину, который давно стремится вернуть Украину в зависимость от российского газа", - убежден нардеп.

Он отметил, что решение о повышении налогов – это удар по энергетической независимости Украины.

"Подобные инициативы агентов российского влияния по снижению собственной добычи газа должны получить политическую и правовую оценку. Призываю все проукраинские и прозападные силы не допустить реализации преступного плана возвращения Украины на газовую иглу Кремля", - подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, в Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов.