Оккупационные власти Крыма заявили, что питьевая вода в части населенных пунктов непригодна

Качество воды в подтопленных селах Бахчисарайского района оккупированного Россией Крыма снизилось. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что использовать эту воду нельзя.

Об этом сообщает "ТАСС". "В Бахчисарае мы начали усиленный мониторинг, как мы это делали в Ялте. На сегодняшний день по результатам качества питьевой воды можно сказать, что ее нельзя использовать, как и в Ялте, тем населенным пунктам, которые попали в зону подтопления", – заявила Пеньковская.

Также она отметила, что все социальные объекты пока должны работать на привозной питьевой воде. Отмечается, что 4 июля из берегов вышли три реки. При этом только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов.

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Напомним, прошедшие в Крыму ливни в июне пополнили водохранилища более чем на 51 млн кубометров. Приток воды в Белогорское водохранилище увеличился на 11.292 млн кубометров, Симферопольское – 6.682, Партизанское – 7.976, Счастливое – 9.842, а Чернореченское – 28.490.

При этом количество населенных пунктов, в которых ограничили подачу воды в связи с ремонтом и авариями, увеличилось. В результате значительного притока воды, с целью недопущения перелива воды и прорыва водосбросных сооружений, из водохранилищ Счастливое и Загорское производился сброс воды. Из водохранилища Белогорское производился забор воды для водоснабжения восточных районов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму местные жители начали массово жаловаться на качество питьевой воды. Фильтры по очистке не выдерживают нагрузки и их приходится менять чаще.