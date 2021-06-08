Нужно давить на Путина для остановки "Северного потока-2", Украине нужно озвучить предложения – Зеркаль

Строительство газопровода "Северный поток-2"– это геополитическая проблема, которую нужно решать на геополитическом уровне с применением соответствующих механизмов. При этом Украина должна выйти с конкретным предложением, например, давить на президента РФ Владимира Путина для того, чтобы снять монополию на газопровод.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. "Я считаю, что это геополитическая проблема на этом уровне с использование тех механизмов, которые свойственные геополитике. "Северный поток-2" стал камнем преткновения для всей Европы и трансатлантических отношений. Это уже не вопрос только Украины. Этот газопровод стал вопросом международных переговоров на высшем уровне, поэтому для нас сейчас важно выйти с предложением о том, как обезопасить себя от полноценного вторжения и возможных потерь, – отметила она.

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Елена Зеркаль объяснила, что примером такого предложения можно назвать идею, которая была в 2019 году по созданию совместного консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы.

Еще одним способом в борьбе с "Северным потоком-2" Зеркаль считает давление на президента РФ Владимира Путина по снятию экспортной монополии по газопроводу в Европу, чтобы все компании получили доступ к этой трубе.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.