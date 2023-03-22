Неудачники и "совки": кто вошел в список "друзей Путна" вместе с Беларусью

Среди всех стран мира, так или иначе симпатизирующих России, 12 стран можно назвать дружественными ей – даже несмотря на то, что некоторые пытаются максимально дистанцироваться от развязанной РФ войны и критикуют ее. Главными же "друзьями Путина" являются Беларусь, Армения и Кыргызстан.

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Об этом говорится в материале The Economist. Отмечается: близость к РФ определялась по 11 показателям. Которые были разделены на три большие группы:

военную – являются ли страны союзниками по договору с Россией? Есть ли на их территории российские войска или наемники? Поставляли ли они оружие в Россию с начала войны? Зависят ли они от российского оружия? Проводили ли они маневры с Россией с начала войны?

Дипломатическую – голосовали ли они против России или воздержались по ключевыми резолюциям ООН, или хотя бы дважды голосовали вместе с Россией по этим резолюциям?

Энергетическую и экономическую – надеются ли они на российский газ и зависят ли они от российских атомных электростанций или технологий? Есть ли торговля с Россией большой долей в общем объеме торговли? Увеличился ли экспорт в Россию после войны?

"Один из способов представить себе совокупность стран, связанных с Россией, – разделить их на три категории. Это "коалиция неудачников", "сообщество памяти СССР" и "ось оппортунистов", – оценили "друзей Путина" в The Economist.

Там отметили: неудачники имеют много общего. В частности, ни одна из этих стран не является настоящей демократией.

"Сообщество памяти СССР" же, отмечают аналитики, обычно не предоставляе РФ какую-либо серьезную военную или дипломатическую помощь. А симпатию к РФ часто проявляет "по старой памяти" – из-за исторических связей с Советским Союзом.

Оппортунисты же рассматривают западные санкции как шанс увеличить свою торговлю с Россией. При чем на выгодных для себя условиях.

В целом же главный друг РФ – Беларусь – набрала 11 баллов. Далее идут:

Армения – 9;

Киргизстан – 8;

Иран Таджикистан, Сирия – по 6;

Сирия, Китай, Венесуэла – по 5;

Никарагуа, Индия, Узбекистан – по 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (стартовала 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

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