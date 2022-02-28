Недвижимость и яхты российских олигархов арестуют и заберут в Великобритании и Франции

Недвижимость и яхты российских олигархов, которые попали под санкции в Великобритании и Франции, найдут, арестуют и заберут. Соответствующие заявления уже сделали руководители двух государств.

Так, глава МИД Британии Лиз Трасс в своем twitter заявила: Великобритания намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал провести полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей россиян, попавших в санкционный список с целью их дальнейшего изъятия, пишет RFI.

"Мы... установим всех российских деятелей, которые имеют активы во Франции и могут быть добавлены в европейские санкционные списки из-за их близости к российским властям, а также подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов", – сказал министр финансов Брюно Ле Мэр.

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На какие шаги пошел ЕС:

ЕС заморозит активы центробанка России (аналог украинского НБУ) и запретит транзакции с ним;

Еврокомиссия введет новые санкции против Беларуси;

заблокируют российские пропагандистские медиа.

Ранее Евросоюз также полностью закрыл небо для полетов российских самолетов. Кроме того, принято решение отключить Россию от SWIFT (банки, на которые имеет влияние государство). Хотя до этого целый ряд европейских стран на такую меру не соглашался.

Такие шаги стали реакцией на действия РФ. Россия без объявления войны заявила о "военной операции" в Украине и с 24 февраля начала вторжение, обстрел и захват украинских городов. Они разрушают объекты инфраструктуры, теплоэлектроцентрали, аэропорты, также их ракеты разрушают жилые дома, больницы.