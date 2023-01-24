Не только трансформаторы: Шмыгаль озвучил список главных потребностей украинской энергетики

Украина нуждается в большом количестве энергетического оборудования. Список из наиболее приоритетной помощи озвучил министрам энергетики стран-партнеров глава правительства Денис Шмыгаль.

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Об этом он заявил на заседании Международного консультативного совета. В список Шмыгаля попали:

автотрансформаторы;

распределительные устройства;

изоляторы;

соединители;

столбы для линий электропередач.

"Высоковольтное оборудование приоритетно, но распределительные сети также нуждаются в ремонте", – подчеркнул Шмигаль. Он добавил, что кроме ремонтов, Украина займется программами энергоэффективности и усилением трансграничной торговли электроэнергии.

Кроме того, Шмыгаль призвал партнеров к решительным санкциям в отношении "Росатома", который принимает активное участие в оккупации Запорожской АЭС. Премьер напомнил, что большое количество государств по-прежнему закупают российское ядерное топливо и пользуются услугами "Росатома", а еще ряд не отказался от привлечения этого концерна к строительству атомных энергоблоков.

"Этому следует положить конец. Мы должны послать миру четкий сигнал о том, что ядерный терроризм не может толерироваться", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам специалистов, ситуация с энергоснабжением в Украине улучшится не раньше середины февраля. После последней массированной атаки РФ в стране возник острый дефицит электроэнергии, т.к. были повреждены угольные электростанции.

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