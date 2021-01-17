НБУ показал, сколько будет стоить доллар после выходных: опубликован курс

В Украине курс доллара после выходных, 18 января, останется на уровне 28,05 грн/$.

Об этом говорится в опубликованных данных НБУ. Отметим, что Нацбанк не устанавливает стоимость гривни, а всего лишь фиксирует его усредненную стоимость по итогам проведенных сделок. Если же доллар резко дешевеет или дорожает, регулятор может выйти на рынок, продать или купить валюту, тем самым подтолкнув ее к росту или снижению.

Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65.