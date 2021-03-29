НБУ показал новый курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара 30 марта составит 27,96 грн/$. Стоимость доллара за сутки увеличится на несколько копеек.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает справочную стоимость, при этом фактическая стоимость доллара формируется исходя из баланса спроса и предложения на рынке.

НБУ

Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что такая тенденция продлится недолго и вскоре доллар начнет расти. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,1 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,0/28,2 грн", – спрогнозировал Иосуб.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6–1,0%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,70 до 27,87 грн (+0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время

выросли с 27,69/27,70 до 27,96/27,98 (+1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,61/27,79 до 27,81/28,01 (+0,7%/+0,8%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 0,6% до 0,7% за счет боле быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.