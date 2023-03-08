НБУ ликвидирует украинский банк: что будет с деньгами вкладчиков

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард", конечным бенефициарным собственником которого является гражданин России Рустам Тарико. Ранее учреждение было признано неплатежеспособным. Вкладчикам же банка ничего не грозит – они получат возмещение в полном размере вклада.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: решение об отзыве лицензии и ликвидации банка начинает действовать с 8 марта.

"НБУ принял решение от 7 марта 2023 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Форвард" с 8 марта 2023 года. 7 февраля 2023 года Правление НБУ приняло решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением АО "Банк Форвард" своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

НБУ 8 февраля сообщил о признаннии "Банк Форвард" неплатежеспособным. При этом там заверили: доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков. Следовательно, отнесение банка к категории неплатежеспособных "никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины".

В регуляторе напомнили: в конце ноября 2022 года "Банк Форвард" был отнесен к категории проблемных. Основанием для этого стали недостаточные доходы, что создавало "риск уменьшения его регулятивного капитала и нарушения установленных Национальным банком экономических нормативов капитала".

"С момента отнесения банка к категории проблемных его финансовое состояние существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения. Это представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка. ... Правление НБУ приняло решение отнести АО "Банк Форвард" в категорию неплатежеспособных", – объяснили в Нацбанке.

Что будет с деньгами вкладчиков

Как рассказали в НБУ, каждый вкладчик обанкротившегося "Банк Форвард" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада. Включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Впрочем, возможны исключения. Они предусмотрены ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1 535,6 млн грн", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины также отозвал лицензию у IBOX Bank и принял решение его ликвидировать. Таким образом владельцев карт Monobank ждут проблемы. Им придется искать другой способ, чтобы пополнить свой счет.

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