НБУ изменит правила для банков: что и когда ждет украинцев 

Национальный банк с 11 мая 2023-го изменит правила для банков: объем обязательных резервов на депозиты населения сроком на три месяца сократят. Это позволит банкам увеличить депозитные ставки и привлечь новых клиентов.

Видео дня

Как сообщает Нацбанк, новый обязательный резерв в национальной валюте составит 20%, а по средствам в иностранной валюте – 30%. В то же время норматив по депозитам населения со сроком погашения от 93 календарных дней не изменится и по средствам в национальной валюте составит 0%, а в иностранной – 10%.

"Соответствующий шаг направлен на сохранение действенности механизма обязательных резервов и усиление рыночных стимулов для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это в частности будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения", – говорится в пояснении НБУ.

Отметим, в Украине доля гривневых депозитов украинцев остается низкой (около 30% в депозитном портфеле банков, тогда как до полномасштабной войны в среднем было 46%). Украинцы хранят деньги на текущем счете – средства не работают на экономику и создают дополнительные риски (если деньги начнут резко выводить из банковской системы). Чтобы исправить ситуацию, НБУ должен изменить часть правил.

Есть объективные причины. Клиенты в период полномасштабной войны боятся закрытия банков, ставки по срочным гривневым депозитам остается низкими (ниже уровня инфляции), нет уверенности, что курс гривни не продолжит существенно снижаться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины провел внеплановую проверку ООО "Мистер Кэш" и "СС Лоун", в результате которой решил отозвать у них лицензии. Теперь они не имеют права выдавать финансовые кредиты клиентам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!