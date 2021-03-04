НБУ изменил главную ставку в Украине: экономист рассказал о последствиях

НБУ поднял учетную ставку с 6 до 6,5%, чтобы уменьшить темпы роста цен в Украине.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, напрямую увеличение учетной ставки влияет только на стоимость кредитов, которые дает НБУ другим банкам, а также на стоимость депозитных сертификатов(под которые банки размещают свои деньги в НБУ). Но само решение о поднятии ставки имеет больше психологический характер.

"Прежде всего увеличение учетной ставки влияет на инфляционные ожидания. – говорит Паращий. – Мы видим, что в течение последних двух месяцев инфляция в стране быстро растет. Если в середине прошлого года она была 2-3%, то по итогу января – больше 6%. По результатам февраля – может быть и около 7%. НБУ, который взял на себя обязательства гарантировать, что инфляция у нас будет в коридоре от 4 до 6%, пытается повлиять на эти процессы, в том числе и за счет ставки. Когда НБУ увеличивает учетную ставку, он дает всем знать, что борется с инфляцией".

Если говорить о кредитном рынке, к примеру, ипотечном, то увеличение учетной ставки напрямую на него не влияет, утверждает Александр Паращий. Такие кредиты, как правило, долгосрочные, и для них большую роль играет не ставка в конкретном месяце, а ожидания по ставке на несколько лет вперед.

По ожиданиям НБУ, к концу этого года учетная ставка может вырасти до 7,5%. Но к концу 2022-го, согласно прогнозу, она опять упадет до 6,5%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 6 до 6,5%, от нее зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Чем выше ставка, тем дороже банки предлагают собственные кредиты, а значит меньше заемщиков оформляют ссуды.