Нардепы обвинили налоговый комитет в фальсификации текста закона о РРО для "ФОПов"

Народные депутаты от "Европейской солидарности" Нина Южанина и "Слуги народа" Александра Качура обвинили комитет по налоговой и таможенной политики в фальсификации закона о регистраторах расчетных операций (РРО). Якобы в документ вписали норму, согласно которой физлица-предприниматели ("ФОПы") должны перейти на помесячную отчетность через РРО, а книга расходов и доходов отменят.

Южанина и Качура заявляют, что такую норму во время голосования законопроекта депутаты не поддержали. А вот в окончательном варианте текста (№2524) она оказалась. В распоряжении издания РБК есть выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который подтвердил подлог.

"Это означает, что налоговые органы полностью теряют контроль за доходами предпринимателей, а единым способом контроля станет тотальная установка регистраторов расчетных операций", – говорится в пояснительных материалах.

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По данным депутатов, ГБР расследуется уголовное производство №42020000000001990 по факту подделки текста законопроекта. На тот момент спикер Дмитрий Разумков начал расследовать ситуацию, однако привлек к нему заведомо заинтересованных представителей налогового комитета.

Отметим, РРО позволит показать реальные обороты предпринимателей а также определить тех, кто не имеет права находиться на едином налоге, но благодаря махинацией с отчетностью скрывает свои доходы. Также украинцы смогут получить чек за оплаченный товар или услугу.

Против такого новшества выступает часть "ФОПов". Введение РРО, среди прочего, одно из требований МВФ для получение кредитного транша.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 декабря 2020-го президент Владимир Зеленский подписал закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Этот документ был принят парламентом 1 декабря 2020 годв. Того дня под стенами Верховной Рады собрались предприниматели. Они блокировали движение в правительственном квартале, позже направились маршем в сторону майдана Незалежности, перекрыли Крещатик.