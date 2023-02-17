На мировых рынках пересчитали цены на нефть: что произошло

Причиной снижения мировых цен на нефть на текущей неделе (началась 13 февраля) стали возникшие в США опасения, что Федеральная резервная система еще больше ужесточит денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Считается, что это может ударить по спросу на топливо даже в условиях роста запасов сырой нефти.

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Об этом сообщает Reuters. Также, отмечается, на снижение цен повлияло падение спроса на ресурс.

"Рост запасов сырой нефти в США до 17-месячного максимума свидетельствует об ослаблении спроса – что привело к снижению цен. Цены на сырую нефть также снизились из-за сделок с понижением риска после распродажи на Уолл-стрит после данных PPI и сильного доллара США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в последние недели цены на нефть колебались между:

опасениями рецессии в США – на фоне повышения ставок для борьбы с инфляцией;

надеждами на рост спроса в Китае – крупнейшем мировым импортером нефти.

"Международное энергетическое агентство заявило, что Китай обеспечит почти половину роста спроса на нефть в 2023 году – после того, как он ослабил связанные с COVID-19 ограничения. Однако в то же время страны ОПЕК+ сократят добычу, что может привести к дефициту предложения во втором полугодии", – констатировали аналитики.

Сколько стоит нефть

По состоянию на 10:05 17 февраля нефть марки Brent подешевела на 1,59%. Ее стоимость составляет 83,79 доллара.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) потерела в цене 1,78%. Ее цена – 77,09 долларов.

Украина создает экстренный запас бензина

В то же время Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам хранения, безопасности, мониторинга и репортинга топлива.

Использовать резерв топлива будут в случае кризисной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.

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