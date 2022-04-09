На Каймановых островах из-за санкций у россиян арестовали $7,3 млрд

Каймановы острова заморозили активы россиян на сумму 7,3 млпд долларов. Они поддержали введенные Великобританией санкции и в отношении 800 физических и юридических лиц применили санкции.

Об этом сообщает местное издание Cayman Compass.Местные поставщики финансовых услуг представили более 400 форм отчетности о соблюдении требований в Управление финансовой отчетности Каймановых островов (FRA), которое отвечает за обеспечение соблюдения санкций.

Директор FRA Р. Дж. Берри заявил в своем заявлении: уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует о том, что поставщики финансовых услуг могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы.

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"Соответствующие агентства на Каймановых островах также имеют многолетний опыт реагирования и сотрудничества с международными партнерами и будут продолжать поддерживать этот рекорд в нашем подходе к санкциям в отношении России", – говорится в заявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Товары хотят поставлять через территорию Грузии, при этом политическое руководство страны велело спецслужбам не препятствовать контрабандистам.