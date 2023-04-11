На доплаты военным в 30 тыс. грн нужно найти миллиарды гривен: нардеп указал на проблему

На доплаты военным, работникам ГСЧС и полицейским в размере 30 тыс. грн понадобится 12,7 млрд грн в месяц. В год из госбюджета на это нужно выделить уже 152,4 млрд грн. Но в принятом законопроекте о доплатах предусмотрена бюджетная компенсация только 2% от этой суммы.

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Такие подсчеты обнародовал первый замглавы комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что возвращение выплат военным хотят профинансировать за счет урезания зарплат "бюджетников".

"Ориентировочная экономия от ограничения зарплат "бюджетников" до 10 минималок – 2,7-3 млрд грн в год. То есть для реального, а не на бумаге обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд грн по году найти. Или 98% от необходимой суммы", – отметил Железняк.

Ранее депутат уже подчеркивал, что для реализации норм законопроекта, вероятно, нужно будет изменить госбюджет Украины на 2023 год. При этом нужно найти дополнительные источники дохода сметы, т.к. из-за войны она находится в серьезном дефиците.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за возвращение доплат военным в размере 30 тыс. грн. Предполагается, что доплаты будут действовать до конца периода военного положения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплаты в 100 тыс. грн получали военные на передовой, а 30 тыс. грн – защитники рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей 30 тыс. грн урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу, и тем, кто служит близко к передовой, но не на самой первой линии или "нуле".

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