В 2020 году на доплаты медикам в Фонде борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы.

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. "По одной из бюджетных программ в Фонде на эти цели запланировано 337 млн ​​грн. За эти средства планировали доплаты (в среднем 2600 грн на человека) для более 26 000 медиков в 100 учреждениях здравоохранения в сентябре - декабре 2020 года. По факту, на доплаты направили только 221 млн грн, но для 192 медучреждений", – сообщил Пацкан.

С начала пандемии, добавляет Пацкан, специалисты Счетной палаты отслеживают ситуацию по использованию бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, в частности из Фонда COVID-19.

"В этом году мы проведем анализ использования в 2020 году средств, направленных на эти цели. И увидим, насколько эффективно и или по назначению тратились бюджетные деньги", – добавил Пацкан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября 2020-uj глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги. Ранее он заявил, что ни одного специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.

В начале ноября СМИ выяснили, что все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на ремонт трасс, которые частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС", которое связано с одним из украинских олигархов.

10 ноября Министерство финансов сообщило, что в течение недели из "коронавирусного фонда было" выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что бюджетные средства, выделенные для борьбы с COVID-19, на строительство дорог не направляли.