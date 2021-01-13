Мы или живем в дикой стране, или вводим правила и обеспечиваем достойную жизнь, – Гетманцев об учете "ФОПов"

В Украине отказ от фискализации (введения обязательного учета с помощью регистраторов расчетных операций (РРО) делает невозможным достойного повышения заработных плат медикам и врачам. Страна либо создаст равные правила, либо же продолжит находиться в условиях Средневековья.

Об этом в эфире телеканала Zik заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Запись его выступления опубликована на официальной странице канала в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас в одной голове, как правило, уживаются требования повышения зарплат учителям и отказ от фискализации. Мы или живем в дикой стране в Средневековье, и тогда можем ничего не платить, но об этом нужно сказать, или мы живем в цивилизованной стране с нормальными субсидиями, с рынком газа, с зарплатой в тысячу долларов учителям и врачам", – заявил Гетманцев.

Таким образом народный депутат прокомментировал протесты физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые отказываются устанавливать кассовые аппараты или программное РРО (регистраторы расчетных операций) для прозрачного учета своих оборотов.

Напомним, в Украине уже с 2021 года физлица-предприниматели (кроме тех, у кого обороты до 1 млн и кто не имеет нанятых сотрудников) должны были установить программы на телефоны или кассовые аппараты и показать налоговой свои реальные обороты. Группа "ФОПов" устроили протесты под Верховной Радой и заявили, что категорически не поддерживают такое новшество.

В ответ "Слуги народа" пошли на попятную и решили, что Украине не нужен прозрачный оборот и отложили решение еще на год, до 2022 года.

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