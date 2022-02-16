"Мы готовы": в Еврокомиссии заявили, что не боятся сокращения поставок газа из России

У ЕС есть альтернатива газу из России, посему в Европе не боятся возможного сокращения поставок энергоносителей. Как заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, несколько стран готовы увеличить экспорт СПГ (сжиженный природный газ) в Евросоюз.

"Несколько стран готовы увеличить экспорт СПГ в ЕС. Мы уже укрепили наш панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения. Это также станет основой поставок зеленого водорода", – написала в своем Twitter фон дер Ляйен в среду, 16 февраля.

Также она написала, что в ЕК "не выбрали конфронтацию с Россией". Однако в союзе готовы к ней.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Европу снизить зависимость от российского газа. Они провели телефонный разговор в понедельник, подтвердили официальные лица для Daily Mail.

Видео дня

"Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для России, так и для всего мира. Они согласились с тем, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом российских угроз... Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от российского газа, и этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России", – говорится в сообщении.

Джонсон ранее сравнил европейские государства с "наркоманами" и призвал их прекратить зависимость от импорта российского газа. Также он поведал о возможных ограничениях в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Нам нужно найти альтернативные источники энергии… и подготовиться к очень, очень серьезным экономическим последствиям для России", – заявил британский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по причине занижения поставок газа в Европу со стороны российского "Газпрома" страны начали закупать большие объемы СПГ. Так, в январе на СПГ пришлось аж 37% импорта всего газа в еврорегион. Отметим, это столько же, сколько поставляет "Газпром" (в среднем).

В физическом объеме поставки сжиженного газа составили 11 млрд куб. м. Это новый исторический максимум (предыдущий был зафиксирован 2019-м – 9,1 млрд куб. м).