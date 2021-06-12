МВФ выделит Украине миллиарды долларов: в J.P. Morgan назвали сроки 

Аналитики американского финансового холдинга J.P. Morgan прогнозируют, что Украина получит $3 млрд от МВФ (Международный валютный фонд) до конца 2021-го. Кроме того, прогнозируется увеличение международных резервов до $32,5 млрд.

Это может произойти за счет обусловленного превышением притока валюты над ее оттоком роста валютных резервов на $0,6 млрд и допэмиссии СПЗ на $2,7 млрд со стороны МВФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению аналитиков, президент и правительство заинтересованы как можно скорее выполнить все необходимые условия МВФ, дабы получить транш до начала осени. Кроме того, эксперты оценивают в 20-30% риск того, что необходимые законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с фондом может возобновиться аж в конце 2021 года или даже в следующем, говорится в отчете компании.

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Также в отчете указывается, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет. При этом ожидается изменение ситуации к концу июня.

Ранее владелец крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике – привлечь 150 млрд долларов инвестиций.

"Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Плюс монетарная политика последних двух лет – это накачивание деньгами огромнейшими, мирового пространства приводит к толчку инфляционных процессов, в первую очередь – на сырьевые товары. В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие 3 года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", – заявил бизнесмен.

Как ранее писал OBOZREVATEL: