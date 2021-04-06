МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на ближайшие пять лет: сколько будет стоить

Владимир Пазий Mакроэкономика 19:00, 6.04.2021

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз по курсу доллара в Украине на период до 2026 года.

Фонд немного улучшил его по сравнению с данными за октябрь 2020-го. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на экономический прогноз от МВФ.

Так, согласно расчетам фонда, среднегодовой курс доллара в Украине составит:

  • 2021 год - 27,98 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,12 грн/$);

  • 2022 год - 27,61 грн/$ (предыдущий прогноз – 27,96 грн/$);

  • 2023 год - 27,59 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2024 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2025 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2026 год - 27,75 грн/$.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".

  • В Украине курс доллара с 5 до 6 апреля снизится с 27,95 до 27,93 грн/$. Регулятор показывает усредненное значение, в то же время реальная стоимость валюты формируется исходя из баланса спроса и предложения на рынке.

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