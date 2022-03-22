МВФ разрешил Нацбанку включить печатный станок

Национальный банк (НБУ) получил от правительства Украины и Международного валютного фонда (МВФ) разрешение на включение "печатного станка". Однако дополнительную эмиссию гривни НБУ пока не планирует.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован в интервью "НВ". По его словам, Нацбанку непосредственно финансирование военного бюджета страны.

"Это экстраординарная мера, которая может принести проблемы уже после войны, связанные с инфляцией и девальвацией. Но такая опция у страны есть", – сказал Рашкован.

На данный момент финансирование военного бюджета Украины происходит достаточное. Ситуация стабильна, благодаря международной поддержке.

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"Мы не платим за самую дорогую статью – современное оружие, его нам поставляют партнеры. Но платим за бензин, обеспечение солдат", – объяснил Рашкован.

Кроме того, Министерство финансов выпускает военные облигации, также есть доходы национального бюджета. "[Но] сейчас вопрос о том, как мы пройдем март. В недавнем интервью министр финансов сказал, что они собирают только 15% доходов от таможни, многие предприятия остановились и не платят налоги", – отметил специалист.

Поэтому он призвал всех, кто может платить налоги, делать это. "Если сейчас никто вообще не будет платить, то государство будет вынуждено печатать еще больше денег, и мы получим после войны гораздо большую инфляцию, чем нам нужно", – предупредил Рашкован.

Как сообщал OBOZREVATEL, по расчетам Минэкономики, треть украинской экономики остановилась из-за военных действий, вызванных вторжением России. При этом в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, не работает в среднем 75% предприятий.

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