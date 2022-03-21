Из-за войны в Украине не работает треть экономики

Треть украинской экономики остановилась из-за военных действий, вызванных вторжением России. При этом в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, не работает в среднем 75% предприятий.

Об этом свидетельствуют подсчеты Минэкономики и заявление министра финансов Сергея Марченко в эфире всеукраинского телемарафона. Министр уточнил, что это предварительные расчеты, которые базируются на данных об уплате налога на доходы физических лиц и единого социального взноса (ЕСВ).

"Мы делаем свою статистику, опираясь на данные, которые есть в налоговой. Согласно нашим предварительным расчетам, которые мы имеем по уплате налогов, около 30% экономики сейчас или не работает, или временно не работает", - сказал Марченко.

Видео дня

Напомним, МВФ прогнозирует падение национального ВВП Украины в 2022 году на 10% при условии, что боевые действия завершатся в ближайшее время. Если же война будет длиться дольше, потери составят 25-35% ВВП. При этом прямые убытки из-за боевых действий в Украине могут составить около $500 млрд. По другой оценке – от трети до половины ВВП Украины (по состоянию на 2021 год – до $100 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнес, который находится в относительно спокойных регионах, активно призывают вернуться к работе. Чтобы стимулировать предпринимательство, в Украине стартовала налоговая реформа. Юизнесу разрешили платить 2% с оборота вместо 20% НДС, а уплата ЕСВ для физлиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп стала добровольной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!