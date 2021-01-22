МВФ против снижения цен на газ в Украине, кредита в ближайшее время не будет – СМИ

В МВФ уверены, что снижение цен на газ и введение регулируемого тарифа до конца отопительного сезона – шаг назад. Получить новый кредитный транш в первые три месяца 2021-го будет практически невозможно.

Об этом сообщает издание Lb.ua. Результат своей работы эксперты технической миссии Фонда, которые будут работать до 25 января, передадут менеджменту, и после рассмотрения документов на этом уровне можно будет ожидать какого-то заявления от МВФ.

"В Украине не только не решили проблемы, которые возникли во второй половине 2020 года и затормозили пересмотр программы, но и добавили новых. Прежде всего речь о введении регулирования цены газа. МВФ считает, что это "шаг назад" в выполнении ранее взятых обязательств и переубедить в обратном экспертов фонда не удалось", – говорится в публикации издания.

Ожидается, что тема цены газа будет отражена в новой редакции меморандума. Скорее всего, предварительным условием станет возврат прежней системы ценообразования, то есть отмена регулирования цены, которая должна произойти с апреля. Таким образом, уже можно сказать, что до апреля никаких денег от МВФ не будет.

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