Мир в панике из-за зерна: если война в Украине не остановится, будет дефицит

На глобальных рынках на фоне войны в Украине возникла паника из-за зерна. У инвесторов есть два повода для переживаний – остановка экспорта из РФ и Украины и рекордные цены на газ.

Так, цены на зерно достигали исторического максимума в 461 евро, но после этого немного откатились вниз. Котировки снизились до 396 евро за тонну.

По данным Spiegel, покупатели уже срочно ищут новых поставщиков, но некоторые страны (кроме Украины и РФ) тоже ввели запрет на экспорт. Например, так поступила Венгрия.

"Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины", – сказал источник на бирже. Небывало высокие цены на газ лишь усиливают опасения, ведь газ в больших объемах требуется для сушки и обработки зерновых.

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Россия и Украина производят более четверти мирового запаса зерна. Только Украина экспортирует около 10% всей пшеницы и около16% кукурузы в мире.

Сейчас экспорт зерна из Украины остановлен, чтобы обеспечить продуктовую безопасность внутри страны. Таким образом Украина не сможет обеспечить мир недостающими 6 млн т зерна и 15 млн т кукурузы, если война не прекратится. Экспорт из России также приостановлен, тем самым Россия не поставит около 8 млн зерна.

Замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий уже предупреждал: самой Украине запасов продовольствия хватит на 2 года, а вот другие страны могут пострадать. "Украина была в первой тройке экспортеров в мире, прежде всего ячменя, кукурузы и пшеницы. Поэтому оккупации Украина может спровоцировать голод в определенных частях света, ведь Украина кормила более 400 млн человек по всему миру", – подчеркнул Высоцкий.

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