Мир погряз в кредитах: глобальный долг побил исторический рекорд

Мировой долг вырос до нового рекордного уровня почти в 300 триллионов долларов. В то же время отношение долга к ВВП снизилось впервые с начала пандемии, поскольку экономический рост восстановился.

В частности, общий уровень долга, который включает государственный, семейный, корпоративный и банковский, вырос на 4,8 триллиона долларов – до 296 триллионов долларов в конце июня. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, мировой долг превысил допандемический уровень на 36 триллионов долларов.

"Если заимствования продолжатся такими темпами, мы ожидаем, что глобальный долг превысит 300 триллионов долларов", – заявил директор Института международных финансов (ИМФ) по исследованиям в области устойчивого развития Эмре Тифтик.

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В то же время позитивным знаком для прогнозов по долгу является то, что ИМФ сообщил о снижении соотношения глобального долга к ВВП впервые с начала кризиса, связанного с коронавирусом.

Долг как доля валового внутреннего продукта снизился примерно до 353% во втором квартале с рекордного уровня в 362% за первые три месяца этого года.

Напомним, совокупный государственный долг Украины по итогам 2020 года вырос на 6,98% – до 90,26 млрд долларов.

Кроме этого, Кабинет министров, Национальный банк Украины, предприятия и банки до конца 2021 года должны погасить 11,5 млрд долларов долгов. Из этой суммы около 9 млрд долларов составляет основной долг, а 2,5 млрд долларов – проценты. Пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 5,9 млрд долларов.

Представители Национального банка отметили, что в четвертом квартале Украине необходимо вернуть 5,5 млрд долларов. Долг страны перед Международным валютным фондом, который нужно погасить до конца текущего года, составляет 857 млн долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украине ожидает, что государственный и гарантированный государством долг снизится с 60,8 (в 2020-м) до 55,8% ВВП.