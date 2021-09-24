Мир оказался на пороге масштабного кризиса. Вот что должен сделать каждый украинец

Украинцам из-за угрозы нового мирового кризиса стоит погасить все валютные долги, создать финансовую подушку и ограничить крупные покупки. Такими советами поделились украинские экономисты, часть из которых считает: вероятно кризиса крайне высокая.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, из-за грядущего банкротства крупнейшей китайской компании Evergrand (накопила 300 млрд долларов долгов) в мире может возникнуть новый финансовый кризис. Это может ударить по внешним рынкам, сократить экспортные выручки Украины, привести к девальвации гривни.

Главные правила:

создавать финансовую подушку хотя бы на несколько месяцев;

хранить большинство сбережений в твердой валюте;

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не брать потребительских кредитов, особенно в валюте;

погашать те кредиты, которые уже взяли;

повременить с большими покупками;

следить за новостями.

Проблемы в Evergrande накапливались уже давно, рассказывает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. По его словам, последние 15 лет китайская экономика в целом растет как финансовая пирамида, где постоянно берут в долг на покупку недвижимости. А компания Evergrande – яркий экземпляр этой пирамиды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одна из крупнейших в Китае строительных и девелоперских компаний Evergrande Group – на грани банкротства. Если она разорится, гривня окажется под сильным давлением, курс доллара непредсказуемо вырастет. Но кризис коснется не только Украины. В случае краха Evergrande глобальная экономика может испытать такой же шок, как после банкротства Lehman Brothers в 2008 году.