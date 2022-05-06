Международные резервы Украины сократились: сколько осталось средств

Международные резервы Украины по итогам апреля сократились на 4%. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая их объем составлял 26,9 мдрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что в апреле динамику резервов определяли три фактора:

операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Согласно балансовым данным, регулятор продал на валютном рынке 2,244 млрд долларов и выкупил 43 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком в апреле составила 2,201 млрд долларов.

"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обуславливается, прежде всего, значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", – отметили по этому поводу в Нацбанке;

Видео дня

операции по управлению государственным долгом.

Внутренние и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1,887 млрд ​​долларов. В частности, 629 млн евро и 93 млн долларов поступили от Всемирного банка, 300 млн евро – от правительства Франции, 236 млн долларов – от правительства Канады и 120 млн евро – от ЕС.

Общий же объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 614 млн долларов.

"Из этой суммы 420 млн долл США направлено на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а 78 млн долларов – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП). Кроме того, в апреле Национальный банк уплатил 84 млн долларов МВФ", – объяснили в НБУ;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) – в прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 150,3 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина сможет обслуживать свой внешний долг в ближайшей перспективе. В частности, в мае государство должно выплатить около 200 млн долларов. Похожая ситуация будет и в июне-августе. И Украина, несмотря на продолжающуюся войну, сможет их провести.