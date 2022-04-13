Менеджеры Путина увольняются из госкомпаний и бегут из России: их останавливает ФСБ

Из России за время войны против Украины сбежали десятки топ-менеджеров госкомпаний. Большинство из них отказались делать публичные заявления, так как все еще рассчитывают вернуться в России. Всего за несколько недель РФ и свои должности покинули гендиректор "Яндекса" Елена Бунина, исполнительный директор Газпромбанка Руслан Достовалов и заместитель гендиректора "Аэрофлота" Андрей Панов.

Последний опубликовал колонку в издании Financial Times. Оказалось, что из РФ он сбежал еще 5 марта, однако все это время молчал. При попытки уехать из страны, его остановили несколько сотрудников ФСБ и допрашивали. Ему удалось обмануть спецслужбу: он показал обратный билет в Россию и убедил, что уезжает всего на несколько дней "по делам".

Теперь же Панов открыто заявляет: нужно остановить войну. "Остановить войну России в Украине критически важно. И не только для жителей Украины. Как бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" я не понаслышке знаю, насколько разрушительным был этот конфликт для экономики и репутации России. Но наше деловое сообщество не спешило осознавать свою роль в поддержке Путина и его приспешников", – написал топ-менеджер.

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Панов также написал, что знает еще одного руководителя высшего звена, который покинул Россию, однако продолжает молчать. Многие уехали из страны, однако продолжают работать удаленно. При этом увольнения скрывают, а свою позицию топ-менеджеры высказать боятся.

"Вы можете просветить своих подчиненных и дать им понять, что вы против войны. Можно игнорировать Z-парады и отказываться посылать своих сотрудников для участия в них, а можно громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта", – написал Панов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из богатейших россиян Владимир Лисин заявил, что жаловаться на санкции в условиях, когда в Украине бомбят города и гибнут люди, "стыдно". Также он предупредил о том, что российская экономика разрушается, а решения российской власти только усугубляют ситуацию.