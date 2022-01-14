Мендель предупредила украинцев о тяжелом 2022 годе: глобальная инфляция ударит и по Украине

Бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель предупредила, что 2022 год будет тяжелым как в Украине, так и мире. В связи с этим она дала ряд рекомендаций украинцам.

Об этом Мендель написала на своей странице в Facebook, опираясь на статью Bloomberg. Она призвала быть осторожными с тратами в текущем году.

"В этом году инфляция приобретает глобальные масштабы и сказывается во всех странах", – пишет Мендель.

Она отметила, что в 2021-м США печатали деньги в качестве антикризисной меры от пандемии, что привело к росту цен на энергоносители, зерновые, металл, а затем и потребительские цены выросли на 7% - что стало самым высоким показателем за последние 40 лет.

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Как пишет Мендель, для Европы главными проблемами в этом году также будут цены на энергоносители и политика.

"Цены на газ и электричество на рекордно высоком уровне из-за отключения атомных электростанций во Франции и сокращения поставок российского газа. Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что правительства должны предпринять дополнительные шаги для защиты людей. Однако большой государственный долг многих стран будет ограничивать правительственную политику. Вспомним, что Италия и Франция еще проходят турбулентность президентских выборов – в январе и апреле соответственно", – отмечает она.

Также бывшая пресс-секретарь Зеленского подчеркивает, что Великобритания всерьез обсуждает потерю позиций премьер-министра Бориса Джонсона: "Все эти перестановки не стабилизируют Европу, поскольку экономика будет находится под давлением политических игр".

Кроме того, пишет Мендель, серьезная угроза надвигается с Востока, а именно – Китая, где застройщики не могут справиться с долгами и отчаянно ищут выход. А некоторые уже объявляют дефолты. Это все, подчеркивает она, может спровоцировать серьезный кризис внутри страны и повлияет на мировые рынки, потому что страна является главным поставщиком товаров.

Поэтому, отметила Мендель, будут расти цены все – от продуктов до коммуналки.

"Поэтому нам всем следует быть осторожными с расходами в этом году. Взвешивайте, если собираетесь брать кредит. В любом случае не берите его в валюте и не берите долгосрочные долги. Экономьте деньги, сейчас не время выбрасывать их на ветер. Год впереди может оказаться трудным для финансовой системы мира. Сбережения делайте в разных валютах или вкладывайте в недвижимость или имущество", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2021 год инфляция в Украине удвоилась – если в декабре-2021 к декабрю-2020 она составляла 5%, то уже в конце прошлого года показатель достиг 10%. Это – самый большой показатель с 2017 года (13,7%).