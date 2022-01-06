Люди выстраиваются в огромные очереди за хлебом, деньгами и бензином – что происходит в Казахстане

Жители больших городов Казахстана выстраиваются в огромные очереди за продуктами, деньгами и топливом на фоне продолжающихся массовых протестов в стране. Сеть наполнили фотографии и видео людей, пытающихся получить важные продукты и товары.

Так, 24.kg сообщает об огромных очередях за хлебом в крупнейшем городе страны – Алматы. "У хлебопекарного предприятия "Аксай Нан" выстроилась многометровая очередь. Большинство супермаркетов в городе не работает, а у маленьких магазинов возле домов собираются длинные очереди за хлебом", – сообщает издание.

В свою очередь, издание Mash опубликовало у себя в Telegram видео пустых магазинов в столице Казахстана – Нур-Султане. "В столичных супермаркетах Казахстана люди массово скупают остатки продуктов. Полки выглядят так, будто еду раздавали бесплатно", – рассказали журналисты.

Видео дня

Они отмечают: очереди также скапливаются и у банкоматов. "И хоть некоторые банки не устанавливали лимиты на снятие с карт, люди сами договорились, что снимать крупные суммы не будут. Иначе наличных на всех не хватит", – отмечают репортеры.

О наличии огромных очередей у банкоматов в Нур-Султане сообщают и другие издания. К примеру, Sputnik Казахстан показал в Telegram очереди у отделения "Халык банка".

Стоят в очередях люди и за бензином. "Очереди теперь не только за хлебом, но и за топливом", – сообщили в Mash.

#Казахстан в Алматы огромные очереди на заправках pic.twitter.com/mdlhgM93dw — Oleg Aliev 🇫🇮 (@Oleg_Aliyev) January 6, 2022

Власти Казахстана временно ограничили цены на автомобильное топливо

Власти же Казахстана на 180 дней ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ, передает Tengrinews.kz. Напомним, что именно с протеста против роста цен на газ для автомобилей в и начались текущие события в стране.

В частности, предельные цены на автомобильный газ установлены в зависимости от региона на уровне 50-75 тенге/литр (3,16-4,74 грн по актуальному курсу). Также временно ограничены цены на бензин.

АИ-80 – 89 тенге/литр (5,62 грн);

АИ-92 и АИ-93 – 89 тенге/литр (5,62 грн);

АИ-95 – 215 89 тенге/литр (5,62 грн).

Предельные цены на дизель установлены также в зависимости от региона. Они составляют 240-260 тенге/литр (15,15-16,42 грн).

О том, что происходит в Казахстане прямо сейчас, можно узнать здесь. Данные постоянно обновляются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Казахстана собираются запретить повышение тарифов на коммунальные услуги. Ожидается, что запрет будет действовать в течение 180 дней.