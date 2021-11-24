Люди требуют отставки правительства. В Турции вспыхнули массовые протесты из-за рекордного курса доллара

Турцию охватили массовые беспорядки из-за рекордного падения лиры и последовавшего за этим резкого скачка цен. На улицы вышли сотни людей – они призвали к отставке правительства и членов правящей Партии справедливости и развития.

По информации Cumhuriyet, турецкая лира упала до 13,46 за доллар (27,85 грн/доллар). Это один из самых больших обвалов местной валюты за последнее время.

Протесты прошли в ряде городов Турции. В Анкаре полиция пыталась помешать манифестантам, выставляя заграждения. Протестующие расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие.

На опубликованном в Twitter видео из района Куртулуш в Стамбуле видно, как полиция пытается задержать толпу протестующих, перекрыв улицу. На еще одном видео слышно, как участники митинга скандируют: "Правительство — в отставку!".

Видео дня

В Стамбуле жители также вышли на демонстрацию перед зданием Центрального банка. Некоторые держали плакат с надписью: "Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку".

Также люди вышли на улицу городе Батикент, находящемя вблизи Анкары. Там протестующие скандировали лозунги "Отставка Эрдогана" и "Правительство в отставку", сообщает Duvar.

Протестовали и в Измире. "Нас все больше и больше порабощаеют экономически, а также политически, повышая цены, налоги и провоцируя валютный кризис. Мы должны встать. Мы заставляем правительство, совершившее это ограбление, уйти в отставку", – заявили протестующие.

В свою очередь, полиция пыталась помешать демонстрантам. В ответ те заявили, что "будут продолжать противостоять правительству сотнями, тысячами и миллионами каждый день".

Обвал лиры 23 ноября вызвало выступление президента Турции Реджепа Эрдогана на пресс-конференции днем ранее. Тогда он заявил, что ужесточение проводимой денежно-кредитной политики не приведет к снижению инфляции, отмечает аналитик Алексей С. Железнов.

Он напоминает, что ранее Центральный банк Турции снизил свою процентную ставку на 1% – до 15 %. Это значительно ниже инфляции, составляющей почти 20 %.

Как правило, центральные банки повышают ставки, чтобы предотвратить рост цен. Но ЦБ Турции в своих решениях ориентируется исключительно на мнение президента Эрдогана, который уверен, что только снижение процента приведет к замедлению инфляции, так как расходы по займам снизятся.

По мнению же аналитиков, снижение учетной ставки Центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Лира является худшей валютой на развивающихся рынках в этом году в основном из-за того, что аналитики называют безрассудным и преждевременным смягчением денежно-кредитной политики.

Антиправительственные протесты в Турции могут повлиять на связанную с ней экономику Украины. Ведь для украинского потребителя Турция – важный источник фруктов, текстиля, одежды. А также – туристический центр.

Более того, ранее такие прецеденты уже фиксировались. Прежде всего, в 2018 году, когда Турция столкнулась с кризисом из-за американских санкций.

Это привело к тому, что турецкая лира вышла на второе место в мире по обесцениванию, "уступив" лишь венесуэльскому боливару. Это повлекло за собой целый ряд глобальных процессов, которые привели и к ослаблению экономик стран с развивающимися рынками, к которым относится и Украина.

В частности, обвал курса лиры спровоцировал масштабный кризис в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран. В т.ч., и по гривне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в турецком городе Эрзурум (расположен на северо-востоке страны) в пятницу, 19 ноября, произошло сильное землетрясения магнитудой 5,1. Это уже второе подобное явление на территории страны за последнее время.