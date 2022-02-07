Курс ударил по валютным "запасам": резервы Украины похудели на $2 млрд за месяц

Национальный банк Украины (НБУ) к 1 февраля 2022 года уменьшил международные (золотовалютные) резервы страны (ЗВР) до $29,3 млрд. За месяц резервы сократились более чем на $2,3 млрд, то есть на 5,3%. Причиной стали попытки регулятора удержать курс гривни. На фоне резкого подорожания доллара Нацбанку пришлось продавать валюту из ЗВР.

Тем не менее нынешний объем резервов превышает средние показатели за 2021 год, сообщили в НБУ. Текущий объем "запасов" теоретически позволяет Украине заплатить за 3,6 месяца импорта (в январе было 4,1 месяца), подсчитали в Нацбанке.

Что повлияло на объем резервов

Аукционы НБУ на межбанке. Чтобы сгладить излишние колебания курса гривни к доллару и евро (в обе стороны), Нацбанк продал на валютном рынке $1,51 млрд, а купил лишь – $197,7 млн. То есть чистая продажа валюты, которая в итоге "ушла" из ЗВР, составила $1,31 млрд.

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"В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту, в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 г. и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", – объяснили в НБУ.

Операции с госдолгом Украины . Правительство в декабре-2021 получило $146,9 млн, а потратило на выплаты в иностранной валюте кредиторам $416,8 млн.

Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов уменьшилась на $70,05 млн.

Зачем Украине международные резервы

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Большая часть золотовалютных резервов Украины – это ценные бумаги в иностранной валюте (в основном в долларе), а также сама инвалюта и депозиты в ней. Золотой запас по состоянию на 1 февраля 2022 года составил 5,28% от общего объема резервов Украины:

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в январе ЗВР были почти рекордными – $30,94 млрд. Больше по итогам 2021 года было только в сентябре, когда ЗВР побили рекорд за 9 лет, составив $31,61. Увеличить объем резервов в конце осени и начале зимы удалось благодаря получению второго транша по программе МВФ stand-by и средств от размещения облигаций.