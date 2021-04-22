Курс доллара вырос: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 22 апреля, на отметке 28,05 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 4 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,69 грн/€. Таким образом, европейская валюта стала дешевле на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,90 грн/$

Продажа – 28,15 грн/$

Евро:

Покупка – 33,45 грн/€

Продажа – 33,80 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, украинцев в апреле ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.